Del Genio: “Allegri cita i dati per convincerci, ma dicono altro: Villarreal resta un disastro"

Paolo Del Genio contesta l'analisi di Allegri dopo Villarreal-Napoli: critiche alla prestazione e alla lettura dei dati.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto attraverso il canale YouTube "Napolità", ha contestato duramente l'analisi di Massimiliano Allegri sulle ultime prestazioni del Napoli, soffermandosi in particolare sul confronto tra le gare contro Villarreal e Frosinone. Nel mirino del giornalista sono finite le valutazioni del tecnico azzurro sui dati statistici e sulle occasioni create dalla squadra, ritenute poco aderenti a quanto visto sul terreno di gioco. “Allegri oggi ha parlato di dati che guarda, ma lo fanno tutti, si guardano e si studiano con lo staff. Lasciate perdere alcune frasi solite, si è adeguato ai dati. Dice cose giuste, parla di dati e di non limitarsi al risultato, ma sul particolare poi non sono d'accordo. I dati che lui ha guardato dicono altro rispetto alla sua analisi: mischia le carte e per enfatizzare cita il Frosinone, ma fa sembrare quasi che abbiamo giocato meglio col Villarreal che col Frosinone, ma è falso. Lui cita tante occasioni, ma mette dentro dei possibili pericoli e non palle gol effettive. Parla del tiro di Lucca chiuso, un cross per Spinazzola, ma non sono vere occasioni”.

Del Genio critica Allegri: “A Villarreal prestazione sconcertante, viva le partite come quella col Frosinone”

Del Genio ha poi approfondito le differenze tra le due partite, evidenziando soprattutto la mancanza di reazione del Napoli dopo essere passato in svantaggio contro il Villarreal. “A Villarreal è un disastro, sul 2-1 non si è prodotto nulla, non c'è stata reazione. Siamo d'accordo che non va giudicato solo il risultato, come dice lui, ma col Villarreal non c'erano cose buone dopo 20 minuti. Potevi pure ottenere un risultato diverso, ma la prestazione è sconcertante. Ancora meno del Frosinone, perché per sostenere questa tesi valida critica quella prova, ma il Frosinone non ha mai tirato e il Napoli ha creato tanto”.

Infine, il giornalista ha espresso una netta divergenza rispetto alla filosofia calcistica di Allegri, contestando l'eccessiva attenzione alle ripartenze avversarie e rivendicando la necessità di un Napoli più propositivo: “Dice che si sono subite otto ripartenze, ma quando sei aggressivo è ovvio che concedi qualcosa. C'era l'atteggiamento giusto per annullarle, ma io voglio prenderle delle ripartenze pur di attaccare, proporre e creare. Se lui non vuole prenderle, come le prendono tutti ormai, allora semplicemente devi solo abbassarti e attaccare poco. Prenderai poche ripartenze, ma non crei e non vinci forse. È proprio uno scontro filosofico con l'attualità, non puoi preoccuparti di quelle ripartenze. Quasi voleva convincerci che Villarreal è stata meglio del Frosinone e invece viva gare come col Frosinone”.