Del Genio: "Altro rigore, mi pento di aver criticato troppo il Napoli. Inter e Juve non giocano meglio!"

Nel corso di A tuttonapoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento del Napoli: "In precedenza di rigori non concessi al Napoli, noi abbiamo fatto tutta la settimana a criticare allenatore e squadra. Mi pento di averla criticata troppo, pur giocando una schifezza, anche perché pure Juve e Inter giocano una schifezza e con i rigori staremmo ancora lì. Faccio autocritica, anche io mi sono accanito troppo su alcuni cali individuali, su alcune prestazioni, mentre accadeva anche altro. Non dimentichiamo che due anni fa ci hanno tolto uno Scudetto, e sì, abbiamo ancora rabbia dentro".