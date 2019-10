Del Genio: "Ancelotti? Il suo errore è di aver sopravvalutato la rosa, troppi giocatori deludenti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui problemi del Napoli: "Troppi giocatori importanti non sono in condizioni, non c'è una bacchetta magica e non è un discorso di mettere uno piuttosto di un altro. Sul mercato c'erano tante incognite, qualcuno è riuscito, altri no e poi finisci sotto il livello. Ora c'è la caccia all'errore di Ancelotti, ma sono i giocatori che non riescono ad esprimersi. La critica che io faccio non è quella di Elmas di qua o di là, ma è sulla dichiarazione di una squadra pronta per vincere, la rosa perfetta ed i giocatori migliori. Se ci crede ha valutato male, se non ci crede ha fatto una scelta difficile da sostenere. Sono appassionato dell'aspetto tattico, ma non si può mai anteporre a quello tecnico ed il Napoli sta sbagliando clamorosamente e con i suoi uomini migliori. Facciamo puntate intere sulla posizione di Elmas, ma cosa importa 5 metri più di là di Elmas. Partiamo da Koulibaly, il migliore, ma lo sa anche lui che merita critiche per quello che sta facendo. Luperto invece va protetto, ma se giochiamo a Liverpool sul gol lui quel pallone lo butta in tribuna e non sui piedi dell'avversario facendo partire il gol. Tutta la squadra entra in campo dicendo 'tanto è la Spal'..' invece serve la stessa umiltà su Strefezza come su Salah".