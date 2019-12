Del Genio: "Ancelotti via per soldi? Quello che doveva arricchirsi era un altro..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul passaggio di Ancelotti all'Everton: "E' andato comunque in un club che sta costruendo uno stadio da 500mln, con un proprietario che ha una ricchezza inestimabile, ed avranno grandi prospettive. Soldi? A Napoli tendiamo sempre a pensare questo, ma non credo siano scelte per soldi, anche perché immaginiamo quanti soldi abbia e vuole solo continuare a dimostrare il suo valore. Forse alcuni si sono confusi, era l'altro che disse di voler arricchirsi. Il signor Maurizio. Ormai è un altro quando lo sentiamo parlare".