Del Genio: "Bisogna conoscere le regole, per James-Llorente dopo Lozano servono altre cessioni. Icardi invece..."

Queste le parole del giornalista Paolo Del Genio, che ha espresso attraverso Facebook il suo pensiero riguardo gli ultimi rumors di mercato, parlando del regolamento per la lista Uefa: "Mi sembra giusto chiarire alcuni aspetti relativi alla possibilità, regole alla mano, di tesserare o meno alcuni calciatori. Per farla semplice, nei 17 posti per gli stranieri il Napoli ha al momento un solo posto libero, con la cessione probabilissima di Ounas diventano due. Uno è per Lozano, un altro per uno tra James e Llorente. Icardi entrerebbe nei quattro di formazione italiana, quindi non ci sarebbe nessun problema per lui eventualmente. Il problema ci sarebbe se dopo Lozano il Napoli volesse chiudere per James e Llorente: in questo caso, cioè con a Napoli Lozano, James e Llorente, sarebbe necessaria la cessione di uno tra Mertens, Callejon, Milik, Younes, Maksimovic, Chiriches, Malcuit, Mario Rui o anche Karnezis volendo. La cessione di Hysaj non serve per questo discorso, in quanto l'abanese rientra negli slot per calciatori di formazione italiana. quindi conoscenza regole fondamentale prima di parlare di trattative".