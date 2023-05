Del Genio: “Caos biglietti? Purtroppo uno stadio da 400mila posti non c’è”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del caos biglietti per Napoli-Sampdoria

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del caos biglietti per Napoli-Sampdoria: "Caos biglietti? 200mila in fila virtuale in questo momento, ma dall’inizio lsaranno almeno il doppio. Certo si può fare tutto meglio, ma se la capienza è 55mila non si può soddisfare neanche una parte della richiesta. Si può cambiare ogni modalità, ma come si fa a fare uno stadio da 400mila persone? Non voglio giustificare nessuno, ma è una questione matematica".