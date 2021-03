Del Genio: "Ci sono 14 mercoledì per Lazio-Torino, qual è il problema? Quelli del protocollo..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle polemiche per il mancato rinvio di Lazio-Torino: "Il campionato è irregolare se il Torino giocasse senza 8 positivi. La Lazio uscirà, il Torino non ha coppe, ci sono 14 mercoledì liberi per recuperarla. Entro fine mese già possono recuperare. Qual è il problema? Si possono fare affermazioni folli come quelle che abbiamo sentito dai vertici solo perché non ci sono le domande vere. Ora di nuovo il 3-0, il ricorso, i primi gradi contrari ecc? Gli opinionisti che dicevano che era assurdo giocare Juve-Napoli, ripeteranno lo stesso per Lazio-Torino? Quelli del protocollo continueranno a dire che è chiaro? Quella vicenda non esisteva, è esistita solo perchè c'era di mezzo una squadra"