Del Genio: "Da 13 a 23 elementi, siamo vicinissimi ad una situazione paradossale..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal: "Siamo vicinissimi ad una situazione paradossale che fa anche sorridere. Magari non inciderà sulla classifica, ma quando il Napoli aveva 13 calciatori doveva giocare ogni tre giorni, ora che ne ha 23 rischia di non giocare per tre settimane. Ma non mi lamento, è tutto confuso, prendiamo atto di quello che sta succedendo. L'importante è arrivare alle partite nella miglior condizione possibile".