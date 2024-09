Del Genio: “Degli ultimi 4 acquisti solo Lukaku sarà sicuramente titolare da ora in poi”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Dobbiamo fidarci di Conte e poi nessuno di noi può dare un contributo sulle ipotesi di formazione. L’unico nuovo acquisto, degli ultimi quattro arrivati, che giocherà sicuramente titolare da ora in avanti, è Lukaku.

Neres, McTominay e Gilmour giocheranno, anche se non partono dal primo minuto non credo ci sarà una gara in cui non entreranno. A partita in corso troveranno sicuramente spazio. In questo momento neanche Conte sa se ci sarà un sorpasso nelle gerarchie, ammesso che ci siano ancora delle gerarchie”.