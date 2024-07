Del Genio: "Di Lorenzo? Può tornare ad alti livelli, il problema fu psicologico"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri: “Fra Di Lorenzo e Mazzocchi? Io sono un estimatore di Mazzocchi, però Di Lorenzo è un livello superiore. Mettiamoci davanti: se torna quello di due anni fa, io non credo sia facile trovare un giocatore a quei livelli lì. Se non torna quello lì, non saranno Garcia, Calzona e Mazzarri che lo faranno giocare comunque, ma Mazzocchi se sarà più brillante e avrà più gamba...

Di Lorenzo non ha più gamba? Si è pensato che le negative prestazioni dell’anno scorso potessero nascere da questo. Io non credo, abbiamo fatto sempre questa battaglia noi l’anno scorso: io non credo siano nate da un discorso atletico. Quindi l’aspetto psicologico credo sia stato predominante l’anno scorso, ma ancora condito dal fatto che l’anno prima gli riusciva tutto. Io l’anno scorso l’avevo sollevata questa situazione, cioè: una squadra che ha distrutto il campionato e ha vinto lo scudetto, come fai a motivarla per il quarto posto se non sei un grande motivatore? E infatti si è provato a motivarla per il quarto posto e non ci siamo riusciti, abbiamo provato a motivarla per il resto e non ci siamo riusciti. Poi alla fine come i disperati abbiamo provato a motivarla per il nono, e manco ci siamo riusciti”.