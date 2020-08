Del Genio e il paradosso delle mezzali: "Fabian e Zielinski meglio in fase difensiva"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è così espresso: "Quando Gattuso ha scelto Fabian e Zielinski come titolari nel ruolo di mezzala, molti hanno pensato che quello sarebbe stato un problema nella fase di non possesso. Invece nelle gare difensive entrambi hanno fatto bene mantenendo la posizione e facendo la fase di non possesso. Paradossalmente hanno avuto più problemi in fase offensiva. La squadra alle volte palleggia troppo e non dà il senso d'immediatezza nella manovra in attacco".