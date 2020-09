Del Genio: "Hysaj? Piace a tutti gli allenatori per una dote che ha mostrato anche sul 6-0"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Elseid Hysaj e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Hysaj piace poco ai tifosi e molto agli allenatori. Il motivo? Io credo per una caratteristica su tutte: la capacità di non mollare mai e restare concentrato per tutti i 95 minuti di una partita. Nei minuti finali ha protestato sul 6-0 per una rimessa laterale che non era stata data al Napoli, pensate quanto fosse concentrato e che voglia avesse. Alle spalle dell'apparente calcio champagne del Napoli c'è il pragmatismo di Gattuso, che quando vede una vittoria per 6-0 si frena da solo perché ha paura dell'entusiasmo e cerca difetti. E' giusto che sia così".