Del Genio: "Il Napoli deve mantenere concentrazione ed umiltà, non si può concedere un millimetro!"

Queste le parole di Paolo Del Genio, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha sofferto molto, la Fiorentina arrivava sempre prima sulle seconde palle, abbiamo beccato qualche ripartenza che era l'unica cosa da evitare. Non era il miglior Napoli, ma per fortuna è stato il miglior Napoli degli ultimi anni quanto a previsione negli ultimi 20 metri, perchè basta fare l'esempio con Fiorentina Napoli dello scorso anno, dove il Napoli giocò una partita splendida e su dieci palle gol nel mise dentro zero, mentre questa volta quattro occasioni e quattro gol. Equilibrio gol fatti e subiti? Assolutamente, si lavorerà su questo, spero che il Napoli vada in campo con la concentrazione, l'umiltà che ha caratterizzato le prestazioni di questa squadra negli ultimi anni, non possiamo cedere un millimetro agli avversari sotto il punto di vista di voglia e concentrazione".