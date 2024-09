Del Genio: “La rosa del Napoli di Conte è migliore di quella dello scudetto”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Napoli di Conte più forte di quello dello scudetto? Secondo me abbiamo una panchina migliore adesso, l’undici titolare non ancora perché due anni fa il rendimento dei calciatori fu molto alto. La formazione titolare del Napoli di Conte per il momento non lo è ancora , in attesa poi di capire quale sarà l’11 tipo, ma l’intera rosa sì”.