Del Genio: “Ma quale fortuna! Reazione e gioco dopo l1-1, qualcuno è annebbiato…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ma quale fortuna! E’ stata una grande giocata di Simeone ma tutta la squadra ha la cercato la vittoria tornando ad attaccare. Il Napoli è lì perché ha dominato quasi tutte le partite ma mica può farlo sempre e contro la Roma ha avuto una grande reazione giocando sempre. Non deve passare che il Napoli è fortunato, bisognerebbe accettare la sconfitta come facciamo noi quando il Napoli non è andato bene, ad alcuni si annebbia tutto!