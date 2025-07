Del Genio: "Miretti non sarebbe sostituto di Anguissa, ecco quale può essere il pensiero del Napoli"

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Miretti è un buon giocatore, ma con tutto il rispetto non è il sostituto di Anguissa. Come caratteristiche, il Napoli non averebbe un'alternativa vera ad Anguissa, che ricordiamo mancherà per circa un mese per via della Coppa d'Africa. Miretti è un giocatore che finora ha un po' deluso le aspettative, anche col Genoa benino ma non benissimo.

Il pensiero del Napoli potrebbe essere che il sostituto di Anguissa, come caratteristiche, è McTominay. Nel senso che quando non c'è Anguissa sarebbe lo scozzese a giocare in quella posizione vicino a Lobotka. Quel ruolo lo sa fare ma lo perdi un poco nella vicinanza alla porta avversaria, dove lui è fenomenale".