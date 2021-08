Del Genio: "Napoli non attrezzato per lo scudetto, per il 4° posto va completata la rosa"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' sulla radio ufficiale: "Io scarterei l'ipotesi Insigne falso 9 perché il capitano è troppo importante sulla fascia sinistra, a maggior ragione con Elmas titolare a centrocampo. Credo che tra Lozano e Petagna Spalletti sceglierà quello che sta meglio dal punto di vista della condizione. Sperando che la partita si possa mettere bene, preferirei Lozano da centravanti perché Petagna potrebbe essere utile nei minuti finali, quando potrebbe esserci bisogno di tenere palla. Scudetto? Il Napoli non è attrezzato per niente. Per il quarto posto invece sì, a patto che la rosa venga completata".