Del Genio: "Non me la sento di criticare, il Napoli nelle difficoltà ha concesso solo quei 2 cross"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la gara pareggiata col Sassuolo: "Il Napoli stava controllando la gara, dopo due gol molto belli, poi gli infortuni di Insigne, poi di Fabian ed infine di Koulibaly, ed i cambi hanno portato a 30 minuti finali dove il Napoli ha mandato il segnale di non pungere più davanti e hanno palleggiato nella metà campo del Sassuolo trovando una grande giocata di Scamacca e poi la punizione del 2-2 che non c'era. L'uscita soprattutto di Fabian ha tolto al Napoli controllo del pallone, poi non sappiamo come sarebbe andata con Koulibaly su quella punizione.

C'è una divisione netta di una prima ora molto buona e un'ultima mezz'ora in cui il Napoli s'è difeso ma il Sassuolo non aveva creato niente. E' un po' pesante, in termini di classifica hanno vinto tutte agevolmente ed il Napoli pure lo stava facendo ed invece perde due punti per strada. Ed ora tra 72 ore si gioca di nuovo contro la squadra più in forma e sono usciti 3 giocatori per problemi muscolari. La situazione è complicata. Petagna? Ha anche difeso dei palloni, ma non è un contropiedista, poi Politano è entrato ma non era ancora in condizione. Con le assenze sono mancate rotazioni, poi ci sono stati infortuni.

Il Napoli s'è abbassato, ma il Sassuolo non ha fatto molto, non ricordo tante palle gol, 2 ne ha avute e due ne ha fatte. La partita sembrava effettivamente vinta, perciò c'è delusione, ma io non me la sento di criticare molto Spalletti o la squadra, pure nella mezz'ora finale abbiamo lasciato due cross, uno di questi su una punizione che manco c'era".