Del Genio: "Osimhen non si discute, gli dai una palla e si dimentica qualsiasi trattativa"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Dai primi allenamenti di Conte a Dimaro stiamo vedendo che sta impostando un 3-4-3. Bisogna capire se sarà proprio 3-4-3 con esterni di banda in ampiezza, o si innesterà il solito discorso sulla collocazione di Lindstrom e Raspadori più dentro il campo. Il danese può fare anche all'esterno o meglio la sotto punta se il Napoli passa al 4-2-3-1. Una mezza idea di utilizzare questo sistema di gioco c'è, vedremo se sarà provato più avanti. Ieri ha giocato Rrahmani centrale della difesa a tre in attesa di Buongiorno che sarà il titolare in quella posizione. Molto bene Spinazzola, ha una bella gamba, è già in condizione. Se sta bene è un acquisto che non si discute, è ottimo in quel ruolo.

Osimhen? Al di là di quello che succederà, Osimhen è un ragazzo che quando sta sul campo per un allenamento o una partita non è mai discutibile. E' un trascinatore per entusiasmo e impegno, gli piace giocare a pallone. Anche nella stagione disastrosa dalla quale usciamo ha fatto gol, il suo impegno non si discute. Gli dai una maglietta e un pallone e si dimentica qualsiasi trattativa in corso".