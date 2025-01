Del Genio: "Pellegrini è ciò che manca al centrocampo! In prime è ottimo per il Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le caratteristiche di Pellegrini sono quelle che mancano al Napoli in questo momento. Ossia un centrocampista di buona tecnica, che sappia inserirsi in maniera diversa da McTominay e Anguissa, che sono calciatori fisici. In alcune situazioni di gioco si è sentita la mancanza di una mezzala così. Se arrivasse il Pellegrini migliore sarebbe un ottimo profilo per il Napoli".

