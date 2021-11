Del Genio: "Pochi 4' per Ounas e Mertens, i trequartisti titolari non stanno rendendo"

Nel corso di 'A Tutto Napoli Post Partita' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pari interno del Napoli col Verona: "4 minuti per Ounas, Mertens e poi Petagna sono pochi. Abbiamo fatto tanti complimenti a Spalletti, ma questo bisogna dirlo. C’era bisogno, per stessa ammissione di Spalletti, di uno-due e chi meglio di Mertens ad esempio, e poi i trequartisti titolari non stanno rendendo al meglio e lo diciamo ormai da tempo".