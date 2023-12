Del Genio: “Prossime 5 gare test per capire se il disastro Garcia sia stato l’unico errore"

"Adesso deve giocare 5 partite prima della fine del 2023, quattro in casa contro Braga, Cagliari, Frosinone e Monza, il Napoli le deve vincere tutte".

Nel corso di '‘Sunday Sport’, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che dopodomani inizi la stagione di Mazzarri. Adesso deve giocare 5 partite prima della fine del 2023, quattro in casa contro Braga, Cagliari, Frosinone e Monza, il Napoli le deve vincere tutte. Non dovesse farlo inizierebbero delle perplessità anche sul rendimento di Mazzarri, che per il momento non si può dire nulla. Tra queste quattro gare casalinghe c’è la sfida importantissima all’Olimpico con la Roma.

Queste cinque gare sono un test importantissimo per tutti: per Mazzarri, per i calciatori, per vedere se il disastro combinato in estate e alimentato durante la stagione con il non esonero immediato di Garcia è stato un unico errore o ce ne erano stati talmente tanti altri che non si riuscirà a rimediare. Auguriamoci che alla fine si possa raccontare questa stagione come una in parte sprecata, causa la scelta sbagliata di prendere e poi confermare a lungo Garcia, e non che sia stato compresso tutto per una miriade di errori. Questo dobbiamo aspettare per dirlo".