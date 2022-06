Del Genio su Dybala: "Fortissimo, ma dargli 7 mln all'anno creerebbe problemi allo spogliatoio"

Il giornalista Paolo Del Genio dagli studi di Tele A (durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete” su Paulo Dybala: “Soltanto uno come Cristiano Ronaldo non è messo in discussione: prende 30mln all’anno e tutti zitti. Dybala invece è fortissimo ma discutibile, quindi sarebbe discusso dallo spogliatoio del Napoli se venisse a 7mln, soprattutto dopo tutti i discorsi del presidente sul taglio del monte ingaggi!”