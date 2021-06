Del Genio su Gattuso: "Faceva la morale ad ADL ed a noi, sembrava l'unico puro al mondo..."

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato su Gattuso ed i rumors anche su contatti con Paratici per la Juventus prima ancora dell'addio al Napoli: "Non sarebbe per nulla una bella storia, non il massimo poi che nella vicenda ci sia una persona che disse che ADL l'aveva deluso per aver contattato altri allenatori e lui in quel caso avrebbe addirittura avuto contatti per la società con cui era in corsa. Un giorno Gattuso spiegherà tutto, forse, ma se si è sentito con Paratici prima della fine del campionato, se è vero che ha rotto tutto con la Fiorentina perché c'era il Tottenham dietro e quindi un piano preciso, se sono vere queste due cose, Gattuso è la persona giusta per farci la morale? Nei suoi confronti devono essere tutti perfetti, mentre lui può fare le furbate. Il racconto dell'unico uomo puro del calcio mondiale già vacillava da tempo, ora è crollato"