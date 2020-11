Del Genio sulla lotta scudetto: "Per me non è cambiato niente, 2 favorite ed altre 5 subito dietro"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle candidate allo Scudetto: "Inter e Juve restano le due favorite allo Scudetto, proprio perché stanno giocando non male ma proprio una schifezza e sono comunque lì, hanno comunque sempre gol pesanti grazie alle giocate individuali, poi ritroveranno un po' il gioco e ritroveranno anche al top Lautaro, Lukaku, Dybala, Ronaldo e troveranno il modo per risalire. Lasciamogli almeno questo peso, queste poche giornate non possono togliere il favore del pronostico alle prime due. Alle altre non è cambiato nulla: Napoli, Roma, Milan, Lazio ed Atalanta, non il Sassuolo a gioco lugno, devono puntare almeno alla Champions. Il quadro è lo stesso".