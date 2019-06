Del Genio: "Zielinski-Fabian al centro non è improponibile, il Napoli gioca all'attacco"

A centrocampo serve ancora un rinforzo, ma senza partenze di certo Ancelotti non chiede un titolare, vista la presenza di Allan, Zielinski e Fabian. Ne ha parlato Paolo Del Genio, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che inizialmente Zielinski sarà il partner di Allan, dando per scontato che quest'ultimo resti a Napoli. Secondo me per come vuole giocare Ancelotti non è assolutamente una coppia improponibile quella composta tra Fabian e Zielinski. Il Napoli punta sulla qualità e punta ad andare avanti. Zielinski ha lo strappo, Fabian ha la progressione. Non parliamo di James, che ha la capacità di attirare avversari addosso. Younes secondo me spesso sarà titolare anche per questo".