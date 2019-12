Delio Rossi: "Difficile riattaccare la spina, ma il Napoli non può fare passi falsi"

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul prossimo anno del Napoli: "Non è facile ripartire per il Napoli, anche perché ci sono tanti stranieri che tornano un po' più tardi dopo ave ripreso le loro abitudini. Non è facile riattaccare la spina, ma questo problema ce l'hanno tutti. Però il Napoli non può commettere passi falsi in questo momento vista la sua situazione. Nelle prossime gare bisognerà provare a vincere gli scontri diretti e non sarà semplice".