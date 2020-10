Delio Rossi: "Napoli da Champions ma non da scudetto, serve un centrocampista importante"

A parlare dell'attualità a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Delio Rossi: "Il Napoli ha fatto molto meno di quello che poteva fare, con Rino la squadra si è dimostrata più forte. Dipenderà molto da come finirà il mercato. Se rimane Koulibaly, e con la testa giusta, è un conto, se lo vendono è un altro. Può essere una pretendente per la Champions ma non per lo Scudetto. Servirebbe un centrocampista di un livello importante".