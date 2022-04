Demme: “Poco spazio ultimamente, ma Spalletti sa che sono pronto se avesse bisogno di me”

"Non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro: Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me”.

Il centrocampista del Napoli Diego Demme ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild: “Lipsia la sento ancora come casa mia, ma ora sono a Napoli. Ho portato un forno per le pizze anche a casa in Germania, qui invece non mi servirebbe perché non potrò mai farla più buona che in pizzeria. Le cose a noi vanno bene in campo e siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro: Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me”.