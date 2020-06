Denis: "Icardi il top, ma Milik se ha fiducia è veramente forte. Mertens? Quando è in giornata..."

L'ex attaccante del Napoli German Denis, ora alla Reggina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tutte le chance per arrivare in finale. Ha tutto per passare il turno contro l'Inter, può farcela tranquillamente.

Mertens centravanti? E' un calciatore che ha grandi colpi. Quando è in giornata ti fa la differenza. A Napoli è trattato benissimo e per un calciatore questo è importantissimo.

Che partita ti aspetti? Sono due squadre che giocano tanto in attacco. Le squadre, dopo tutto questo tempo di stop, hanno un po' paura di sbilanciarsi, ma per il modo di giocare di Inter e Napoli sarà sicuramente una gara da gustare per tutti gli spettatori

Icardi-Napoli? Icardi mi piace tantissimo, a Napoli lui starebbe benissimo. E' il tipico attaccante che davanti alla porta non sbaglia. Il Napoli con lui sarebbe al top

Milik? A me piace tantissimo. Ha bisogno della fiducia di tutto l'ambiente. E' veramente forte.

Esperienza a Napoli? Mi sono trovato benissimo. Ho un legame fortissimo con i tifosi. Mi sarebbe piaciuto fare di più. Arrivai da un altro campionato, dovevo abituarmi al calcio italiano.

L'emozione più bella fu quel gol contro il MIlan? Quel gol è rimasto nel cuore a tutti. Il boato fu strepitoso, quel Milan era fortissimo, c'erano tanti campioni