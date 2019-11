"Devi dire che Ancelotti ha fallito!", De Maggio risponde a un tifoso: "Resta il migliore, ne parliamo a giugno..."

"Devi dire che Ancelotti ha fallito!". Il messaggio, arrivato alla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato riportato dal destinatario, Valter De Maggio, che ha così risposto al tifoso nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ancelotti è il miglior tecnico che esista e non credo che abbia fallito. Si può parlare di fallimento soltanto a giugno. Il calcio è un po' strano, magari il Napoli va avanti in Champions League e risale in campionato. Non mi sono mai piaciuti gli interrogativi categorici e non credo di dover parlare di fallimento. Il Napoli ha un tesoro e si chiama Carlo Ancelotti. Il problema non è lui, anzi Ancelotti è l'unico che può tirare fuori il Napoli da questa situazione".