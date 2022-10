Dg Cremonese: “Il Napoli è un gigante che fa paura a tutti, questo farà scattare una scintilla”

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in vista di Cremonese-Napoli e all’indomani del 6-1 rifilato all’Ajax

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in vista di Cremonese-Napoli e all’indomani del 6-1 rifilato all’Ajax: “Siamo onesti, questo Napoli oggi fa paura a tutti. Ieri, sul campo dell’Ajax, ha scritto una pagina di storia a livello internazionale, complimenti davvero a tutti i componenti in campo e fuori dal campo. I risultati storici danno ulteriore forza alla squadra. Che bella partita, una vittoria che fa bene a tutto il calcio italiano”.

Cosa servirà contro il Napoli? “Umiltà, umiltà, umiltà. Non mi stancherò mai di dirlo. In campo dovremo essere umili e compatti. Serviranno impegno e determinazione cercando di mettere in pratica le indicazioni del mister. Giocheremo contro un gigante e forse proprio per questo potrebbe scattare nella squadra una scintilla. Un grande allenatore del passato diceva che tutte le partite iniziano 0-0 e non si sa come finiscono. Non so chi oggi sia in grado di fermare il Napoli ma la squadra farà il possibile. Poi, è chiaro: i valori sono valori”.

Sicuramente lo stadio Zini sold out potrà aiutare: “È vero, sarà tutto esaurito e siamo pronti a vivere una bella giornata di sport. Vinca il migliore? Beh, speriamo di no”.