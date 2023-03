Di Canio: "Gol di Kvara è illegale, tira un sampietrino. Ti fai male solo a guardare le sue sterzate"

"Lui non aspetta che il veleno faccia il suo dovere dopo il morso, continua a morderti e contemporaneamente ti mangia".

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

"Gli ho scritto subito, il goal di Kvara mi ha ricordato uno di Paolo...". Nel corso di 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani ha stuzzicato l'ex azzurro Paolo Di Canio che ha replicato prontamente: "No, no... Io stavo nel paleolitico... Chi ci paragona per questo goal - scherza - prende per il cu**. E' un goal meraviglioso, quello Kvara. E' un gol che si deve spiegare perché c'è del genio. E’ un gol illegale, è vergognoso perché sembra modificato. Ha la capacità di elaborare l’azione continuamente. Fa il primo movimento ad esca sul passaggio di Osimhen per attrarre Toloi ma non per prendersi il tiro ma la zona sull’esterno, che è quella più libera. Poi, vedendo l’inerzia degli avversari che arrivano, decide di sterzare sull’esterno destro ma con lo stesso passo sposta palla, la ritocca per crearsi lo spazio sul potenziale rientro del gambone di Toloi e si trova la zona-luce per colpire con questo sampietrino a quasi 100km all’ora. Non guarda la palla, ma lo fa solo per una frazione di secondo sulla sterzata. Rialza lo sguardo per vedere come si sta comportando Toloi e tutti gli altri che gli arrivano dietro. La bellezza è farlo con questa velocità, dal caricamento al tiro sono passati solo 16 centesimi di secondo. Deve affrettare il tiro perché nel frattempo arrivano altri ad aiutare quei difensori che sono tutti scivolati da una parte Affretta il tiro a 95 Km/h con un’oscillazione minima e una velocità di esecuzione minima. Vuol dire non caricamento massimo, ma una potenza micidiale. Questa è maestria ragazzi! E’ difficile solo pensarla ed immaginarla una cosa così.