Di Fusco: "Parole Mourinho? Forse sa qualcosa su Osimhen che noi non sappiamo"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a Legends in diretta su Canale 8

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a Legends in diretta su Canale 8: "Rinnovi? Potrebbero esserci potenziali difficoltà con Kim e Kvaratskhelia. Quando sono stati acquistati nessuno si aspettava questo campionato da loro. Le parole di Mourinho su Osimhen? Forse sa qualcosa che noi non sappiamo, magari che andrà in Inghilterra?”.