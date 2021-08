Di Livio non ha dubbi: "Per lo scudetto c'è anche il Napoli!"

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Nazionale, ha fatto le carte al prossimo campionato in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "La Juventus deve essere sempre la favorita. Nella corsa per lo scudetto metto il Napoli, che è cresciuto molto e ha un allenatore adatto alle qualità della squadra, e l'Inter che ha perso Lukaku ma ha perso Dzeko. Poi vedo Atalanta e Milan, anche senza Donnarumma e Calhanoglu, un po' più indietro le romane".