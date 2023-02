Di Lorenzo alla Rai: "Il nostro segreto è il lavoro. ADL? Vicino alla squadra e contento"

Al termine di Napoli-Cremonese 3-0, Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva' su Rai 2.

Al termine di Napoli-Cremonese 3-0, Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva' su Rai 2: "Il nostro segreto? E' il lavoro, è da inizio anno che stiamo lavorando bene. La domenica portiamo sul campo il lavoro di una intera settimana, dobbiamo continuare così. Abbiamo un certo gioco con tutti in movimento, ci stiamo riuscendo alla grande.

Il mio miglioramento? Grazie per i complimneti. Spalletti ha avuto un ruolo importante su di me ma anche sul resto della squadra, mi ha migliorato come persona e come calciatore. Anche io devo continuare su questa strada.