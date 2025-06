Neville saluta De Bruyne: "Impressionante! Il migliore in Premier negli ultimi 8 anni"

Intervistato da Sky Uk, l'ex calciatore e leggenda dello United, Gary Neville, ha parlato dell'addio all'Inghilterra di Kevin De Bruyne: "Non è il classico centrocampista centrale o l'ala o un numero 10. Quando l'ho guardato mi ha sempre ricordato, come esecuzione, Beckahm e Gerrard. Parliamo dei migliori giocatori di sempre della Premier. E Kevin è nella top 11 all time. Per me è stato anche il miglior giocatore della Premier League degli ultimi 8 anni.

Con lui non potevi far nulla contro l'accuratezza dell'assist, col pallone tra difensore e portiere, una straordinaria bellezza. Ha sempre fatto la bellezza, tanti sono stati i giocatori importanti, ma lui ha fatto vincere tante partite, era impressionante quella pressione che metteva con i cross al centro. E' al top tra tutti, ha fatto tutto quello che si poteva in Premier League".