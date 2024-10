Di Lorenzo: "Due gol e la fascia di capitano, una serata che porterò con me per sempre"

Autore di una doppietta nella sfida vinta 4-1 contro Israele, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro'

Autore di una doppietta nella sfida vinta 4-1 contro Israele, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro' dopo l'eccellente prestazione di Udine. Il capitano del Napoli, con Donnarumma in panchina, è stato per l'occasione anche il capitano dell'Italia: "E' sicuramente emozionante portare la fascia di capitano della Nazionale. Già era una serata bellissima così, poi con i due gol lo è stata ancora di più. E' una serata che mi porterò indietro per tutta la mia vita".

Poi sul momento dell'Italia ha aggiunto: "Siamo ripartiti alla grande, con un nuovo percorso, un nuovo ciclo e tanti ragazzi giovani che hanno qualità e voglia di dimostrare le loro qualità. Anche stasera (ieri, ndr) si è vista una squadra che ha giocato a calcio e quando c'era da difendersi l'abbiamo fatto tutti insieme, compatti. E poi con la palla ci divertiamo e mettiamo in campo le nostre qualità. Dobbiamo ancora crescere, ma la strada è quella giusta".