Di Lorenzo: "In settimana ho sentito Mertens, ci siamo dati appuntamento in campo..."

"Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte". Parla così Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia, nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali Uefa.

Parlando di attaccanti che conosci, c’è anche Dries Mertens con il Belgio. Vi siete sentiti?

"Sì ci siamo sentiti in settimana. Ci siamo dati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo rapporto con lui, anche lui è un grandissimo giocatore e quindi sarà bello affrontarlo da avversario. Potremo anche ‘sfiorarci’ in campo considerando le posizioni, sarà una bella sfida".