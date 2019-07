Di Lorenzo, l'ex tecnico: "Può solo crescere sotto la guida di Ancelotti"

Il tecnico Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “E’ stato un onore aver sfidato Maradona, ma avrei anche potuto giocare con Maradona, lui chiede espressamente alla società di prendermi, poi però non si concluse nulla. Di Lorenzo? Prima di tutto devo dire che a Empoli ho vissuto una pagina breve, ma intensa. Di Lorenzo non era considerato bravo in fase difensiva, ma col cambio modulo è cresciuto anche in termini di personalità e il Napoli ha fatto un acquisto giusto per il futuro e sotto la guida di Ancelotti, il ragazzo non può che crescere”.