Di Lorenzo: "Non siamo spaventati dalla ripresa, servirà attenzione ma poi sarà tutto normale"

Lunga e interessante intervista di Giovanni Di Lorenzo a Kiss Kiss Napoli. Il difensore azzurro ha così commentato i tempi di ripresa del calcio: "L'idea di tornare in campo mi spaventa? No, vorrà dire che questa pandemia sarà finita. Riprenderemo quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c'è tutta questa preoccupazione.

Potranno esserci ripercussioni psicologiche nel calcio? Non lo so, ripeto, quando ci sarà l'ok vorrà dire che tutto questo è finito e non dovremo più pensare a questo virus. All'inizio servirà grande attenzione, ma una volta passato questo virus torneremo a vivere tranquillamente".