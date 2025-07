Di Lorenzo su De Bruyne: "È un campione! Una cosa di lui mi ha colpito..."

vedi letture

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è uno dei quattro calciatori del Napoli che hanno risposto alle domande dei tifosi dal palco eventi di Dimaro Folgarida. Il difensore italiano, tra i vari temi, ha parlato anche del nuovo acquisto Kevin De Bruyne: "Come mi sento a essere il capitano di De Bruyne? È arrivato un calciatore importante, in questi primi allenamenti lo sta dimostrando anche se non serviva. Mi ha colpito come si è calato nella realtà a Napoli, con grande umiltà. Sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un grandissimo campione".

Come si sono integrati nel gruppo i nuovi arrivati? "Si sono ambientati subito bene, come ho detto prima di Kevin. Sono arrivati anche Lang, Marianucci, Beukema... Abbiamo cercato noi che siamo da più tempo nel club di farli sentire subito a proprio agio. Penso che quando un calciatore sta bene in un posto e sente la fiducia, riesce a rendere di più. Noi che siamo qui da più tempo stiamo cercando di aiutarli".

Come avete vissuto il passaggio dallo scudetto al decimo posto, e poi di nuovo la vittoria dello scudetto? "Sappiamo tutti che confermarsi non è facile. L'obiettivo è difendere il titolo, tutti ci mettono come favoriti ma io penso che abbiamo vinto i due scudetti da non favoriti. Quindi le griglie, i blocchi di partenza, lasciano il tempo che trovano. È più importante quello che faremo in allenamento e in partita, se riusciamo a mantenere la stessa voglia ed entusiasmo riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".