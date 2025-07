Brocchi: "Napoli favorito, anche se con la Champions cambia tutto"

Cristian Brocchi nella sua lunga intervista al QS ha parlato anche di vari aspetti tra cui quelli relativi al campionato di Serie A e alle big del nostro campionato, che si apprestano a iniziare una nuova stagione. Antonio Conte può fare il bis? Questa è la domanda che si pongono un po' tutti, alla quale l'attuale direttore generale dell'FC Zeta in Kings League risponde così: "Avere anche la Champions cambia quasi tutto, ma il Napoli sta facendo innesti molto importanti, quindi resta la maggiore pretendente allo scudetto".

L’Inter invece come risponderà al cambio di allenatore e a una stagione da zero titoli? "La vedo un po’ stanca. In tre anni ha raggiunto due finali di Champions e vinto uno scudetto. Mantenere alto il livello in tutte le competizioni e a lungo non è per niente facile".

La Juventus riuscirà a risalire oppure anche con Tudor farà fatica? "Per ora non vedo grandi differenze di prospettiva rispetto all’ultima stagione".