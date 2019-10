Di Marzio: "Ancelotti ha ancora qualche dubbio su uomini e modulo, ma ora serve organizzazione..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'allenatore Gianni Di Marzio, soffermatosi ovviamente sul momento del Napoli di Ancelotti: “Il Napoli deve acquistare una sua organizzazione tecnico-tattica, deve avere una propria identità e quando le cose non vanno bene, è necessario compattarsi e mettere in campo più o meno la stessa squadra. Capisco anche Ancelotti che se non schiera la stessa formazione è perché ha ancora qualche dubbio sugli uomini e sul modulo, ma quando non arrivano i risultati è bene provare a dare certezze al gruppo.

Non è fantacalcio dire che Ancelotti a fine stagione può andare via da Napoli, ma è presto per ogni certezza”.