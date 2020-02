Diego Lopez su Balotelli: "Fuori dal campo non lo seguo, penso a controllare i miei figli"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli (qui) l'allenatore del Brescia Diego Lopez ha così parlato di Balotelli: "È sempre rimasto con la testa sul campo, se gioca vuol dire che sta bene. Io non posso andare contro la squadra e mettere un giocatore non concentrato. Quello che succede fuori dal campo, io devo controllare i miei figli. Fuori dal campo non seguo nessuno, il ragazzo è concentrato sul campo".