Dionigi: "Conte non cambierà subito modulo, ma col 4-3-3 segnava di più e subiva di meno"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Davide Dionigi, doppio ex: “Sono partite importanti, ma entrambe le squadre sono abituate a giocare questo tipo di gare. La preparazione mentale conta meno rispetto a quella tattica. Il Milan non ha ancora una precisa identità, perché l’allenatore è arrivato da poco e c’è già stato un cambio in panchina. Per gli allenatori stranieri non è semplice adattarsi al campionato italiano. Il Napoli, invece, ha le sue certezze e una chiara identità. Conte preparerà la partita al meglio, e il Napoli non sbaglierà dal punto di vista mentale. Il Milan, invece, è imprevedibile: potrebbe fare una grande prestazione o crollare.”

Sulla condizione delle squadre: “Il Napoli arriva alla partita con un vantaggio rispetto al Milan e può affrontarla con molte più certezze. Poi, i record – siano essi positivi o negativi – sono fatti per essere stravolti. Bisogna comunque stare attenti al Milan, perché ha un organico importante e tanta qualità, anche se non è facile trovare la giusta alchimia in poco tempo.”

Sulle possibilità di Champions del Milan: “Onestamente non credo che il Milan possa qualificarsi in Champions, ma nel calcio tutto è possibile. Per quanto visto finora, direi di no. Tuttavia, quando hai giocatori di talento, tutto può succedere e le situazioni possono ribaltarsi. Però, secondo me, chi sta lottando ora per la Champions arriverà fino in fondo.”

Sul modulo del Napoli: “Non credo che Conte cambierà modulo per questa partita, perché è una sfida delicata contro un avversario forte. Il mio auspicio è che torni presto al sistema che ha dato le maggiori garanzie al Napoli. Parlando di numeri, con il 4-3-3 la squadra subiva poco e segnava di più, mentre ora segna meno e subisce di più. Penso che Conte farà la scelta più intelligente, valutando le condizioni dei giocatori rientrati. Da grande allenatore quale è, saprà trovare la soluzione giusta, come ha fatto finora.”

Sulle possibilità di scudetto per il Napoli: “Se la giocherà fino alla fine, c’è speranza. È normale, però, che l’Inter abbia una rosa nettamente superiore rispetto alle altre squadre di Serie A, con giocatori più forti e anni di lavoro alle spalle. Se il Napoli vuole davvero sperare di vincere lo scudetto, dovrà mettere insieme una lunga serie di vittorie fino alla fine della stagione.”