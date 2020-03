Dir. Asl Napoli 1 Centro: "All'Ospedale del Mare in arrivo 72 posti in terapia intensiva in 18 giorni"

Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Noi siamo giocatori in campo e stiamo giocando contro il Covid-19, chi sta a casa deve fare il tifo per noi come spettatori. Se fate invasione di campo, noi perdiamo la partita a tavolino. Napoli ha tanti ospedali, in 48h abbiamo riconvertito l'Ospedale del Mare con tanti posti per la terapia intensiva. Abbiamo scelto di lasciare altri quattro ospedali nella rete dell'emergenza ordinaria e straordinaria. Dobbiamo curare i cittadini e la cosa più grave sarebbe lasciar morire le persone perché non possiamo curarle e noi non vogliamo e possiamo arrivare a questo. Rispetto al Nord abbiamo avuto più tempo e dobbiamo sfruttarlo. De Luca sta triplicando i posti in terapia intensiva e all'Ospedale del Mare, ripeto, stiamo costruendo altri 72 posti di terapia intensiva. Lo faremo in 18 giorni.

Può arrivare un picco in Campania? Stiamo valutando il trend e i dati che girano sono in valore assoluto che hanno un significato relativo. Ogni 100 contagiati dobbiamo capire quanti di loro devono essere ricoverati, quanti necessitano di terapia intensiva e quanti purtroppo muoiono. Ragioniamo su questi numeri. Siamo pronti ad ogni scenario. Stiamo mettendo in campo ogni sforzo per poter limitare il rischio di contagio.

Fatica coi tamponi? Non è solo un problema di materiale, ma di organizzazione. Abbiamo sopperito col 118. Da stanotte abbiamo aperto la posta e abbiamo ricevuto 228 adesioni volontarie di medici di medicina generale e pediatri e saranno loro a fare i tamponi. In ogni due distretti ci sono cinque camper, questi medici andranno nelle case dei sospetti positivi o dei positivi che hanno finito la quarantena. Abbiamo tanta forza in più per lavorare meglio.

Assenteismo? No, siamo tutti in campo per combattere il virus. Gli assenteisti che possono essere una minima percentuale, anche se fossero con noi non ci darebbero una mano quindi meglio che sta a casa. Chi lavora è gente che vale per tre. Vi dico che è un onore guidare questo gruppo di lavoro ma dico a nome di tutta l'Italia che avere una squadra che scende in campo per vincere con passione e forza è bellissimo".