Dir. Tuttosport: "Osimhen è un fenomeno per la sua età, il miglior investimento di ADL"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista e direttore di Tuttosport:

“Le 7 partite finora sono indicative. Il Napoli è a un passo dal record delle 8 vittorie consecutive di Sarri, sta dimostrando sul campo quanto fondate siano le sue chance Scudetto. Anche la vittoria del Milan è stata una dimostrazione di maturità. E’ evidente che la sosta serva soprattutto a chi deve recuperare infortunati e cercare di interrompere la supremazia del Napoli, consolidata da vittorie come quella di Firenze.

Osimhen? Il miglior investimento che De Laurentiis potesse fare nella sua storia napoletana, è un fenomeno anche in virtù della sua età e ha enormi margini di miglioramento. Non vedo un centravanti in giro di questa efficacia e di tale talento che possano essere accostati al Napoli.

Torino? Altra cosa rispetto alle ultime 2 stagioni. Juric ha cambiato pelle alla squadra, ha perso il derby ma ha pagato una rosa che qualitativamente era inferiore e ha pagato l’indisponibilità perdurante di alcuni giocatori molto importanti come in primis Belotti. La squadra ha dimostrato personalità, di seguire pedissequamente i dettami di Juric. Sarà una bella partita, l’allenatore spera di recuperare qualcuno.

Spalletti? Giusto ricordare anche il lavoro di Gattuso. Penso che questa forzata inattività del toscano gli abbia consentito non solo di tenersi aggiornato ma parliamo di un signor tecnico. Ovunque sia andato ha dimostrato di essere un ottimo esponente di Coverciano, uno dei migliori. Forse la partenza a razzo ha sorpreso anche lui stesso. Ha saputo toccare i tasti giusti. Uno dei giocatori che esprime l’efficacia maggiore di Spalletti è Rrahmani, un giocatore recuperato che attesta la bontà del suo lavoro”.