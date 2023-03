Diveev-Napoli, l’agente conferma: “C’è interesse, ma ancora nessuna offerta”

"Non so ancora niente del Napoli. Ammetto che c'è interesse, ma ad oggi non ho tali informazioni".

Oleg Eremin, agente del difensore del CSKA Mosca Igor Diveev, ha commentato a Sport Express le voci provenienti dalla Russia di un interesse del Napoli per il classe 1999: “Non ne so niente, partiamo dai fatti. Se ci sarà interesse, significa che sarà espresso in proposte ed offerte, e allora se ne potrà parlare. Ci sono dei partner che lavorano in Europa, tutto è possibile. Non so ancora niente del Napoli. Ammetto che c'è interesse, ma ad oggi non ho tali informazioni".