Donati: "Il Napoli non può permettersi di perdere Koulibaly a parametro zero"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore Massimo Donati è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb e si è soffermato anche sul Napoli: "Spalletti da allenatore non vorrebbe mai rinunciare a Koulibaly, ma la società deve guardare anche ai bilanci, il Napoli non può permettersi di perderlo a parametro zero".